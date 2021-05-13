На Закарпатье во время пересылки «Укрпочтой» погибли 8 млн пчел, фото: Виталий Глагола

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«Укрпочта» прокомментировала сообщения о гибели во время пересылки 8 млн пчел на Закарпатье.

В компании отмечают, что ежегодно в сезон транспортируют пчел и такой инцидент произошел впервые. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой госкомпании.

Отмечается, что детали этого случая еще выясняются, однако одной из причин гибели пчел в компании уже называют резкое повышение температуры в области до более чем +27°.

Параллельно коллеги уже провели переговоры с Ассоциацией пчеловодов и, непосредственно, с пчеловодами-отправителями. Степень ответственности и вопросы компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств, — отмечается в сообщении.

Также в «Укрпочте» сообщают, что с 12 мая требования к пересылке и транспортировки пчел усиливаются.

В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос о температурных ограничениях: «Укрпочта» не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать +20°, — отмечает пресс-служба компании.

Кроме того, в следующем году «Укрпочта» планирует прекратить предоставление такой услуги. Одна из причин этого — невозможность обработки таких грузов автоматическими сортировочными линиями.

В следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться к специализированным перевозчикам, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел, — подчеркивают в «Укрпочте».

Напомним, по информации закарпатских СМИ, недавно во время пересылки «Укрпочтой» погибли 8 млн пчел, которые были в специальных пакетах. По словам пчеловодов, насекомые, которых перевозили в условиях жары в обычном грузовике, задохнулись.