В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 12 мая, зафиксировали еще 6 тыс. 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда были обнаружены 4 тыс. 538 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил это на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания 289 детей и 160 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса по результатам 12 мая зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 726;

Харьковской области — 635;

Донецкой области — 587;

Днепропетровской области — 553;

Ровенской области — 459.

За сутки проведены 89 тыс. 490 тестирований на коронавирус.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 569 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 271 тыс. 910 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

За сутки зафиксировали 346 летальных случаев, выздоровели — 19 тыс. 507 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек;

выздоровели 1 млн 816 тыс. 643 пациентов;

умерли 47 тыс. 333 больных.

12 мая вакциной от коронавируса привили еще 20 тыс. 386 человек.

Всего с начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине прививки получили 901 тыс. 107 человек. Из них: