Коронавирус в Украине — заболеваемость возросла (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154528-koronavirus-v-ukraine-zabolevaemost-vozrosla-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 12 мая, зафиксировали еще 6 тыс. 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда были обнаружены 4 тыс. 538 больных.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил это на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Отмечается, что среди новых случаев заболевания 289 детей и 160 медработников.
Больше всего новых случаев коронавируса по результатам 12 мая зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве — 726;
- Харьковской области — 635;
- Донецкой области — 587;
- Днепропетровской области — 553;
- Ровенской области — 459.
За сутки проведены 89 тыс. 490 тестирований на коронавирус.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 569 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 271 тыс. 910 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
За сутки зафиксировали 346 летальных случаев, выздоровели — 19 тыс. 507 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 135 тыс. 886 человек;
- выздоровели 1 млн 816 тыс. 643 пациентов;
- умерли 47 тыс. 333 больных.
12 мая вакциной от коронавируса привили еще 20 тыс. 386 человек.
Всего с начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине прививки получили 901 тыс. 107 человек. Из них:
- первую из двух необходимых доз получили 901 105 человек;
- две дозы (т. е. завершили вакцинацию) получили 3 тыс. 828 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).