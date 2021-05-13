Фейк від Шмигаля про вакцинацію на вихідні розвінчав Ляшко, фото — Сегодня

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Ракурс

Заява прем'єра Дениса Шмигаля про швидкий початок вакцинації записаних на щеплення від коронавірусу у додатку «Дія» виявилася перебільшеною.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже увечері 12 травня спростував заяву очільника Кабміну про те, що всі охочі почнуть вакцинуватися від COVID-19 вже найближчими вихідними.

Шмигаль на брифінгу у Чернігові заявив, що «упродовж суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал „Дія“, зможуть отримати вакцини у порядку живої черги».

Шмигаль пояснював, що «найближчим часом ті, хто записався на вакцинацію проти коронавируса на порталі або в додатку „Дія“, отримають запрошення на щеплення».

Утім, Ляшко пояснив під час відео-чату в Інстаграм, що Україна наразі не має 500 тис. доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які вже записалися на щеплення у «Дії».

Вакцинувати таких людей Шмигаль планував виключно у вихідні дні, оскільки тоді завантаженіст кабінетів мінімальна й бувають дні, коли в кількох областях не роблять жодного щеплення.

При цьому в МОЗ наголошували, що щеплення таким категоріям не робитимуть вакцинами, отриманими від COVAX, тобто Pfizer.

Ляшко під час чату заявив, що у вихідні почнуть вакцинувати тільки людей із пріоритетних груп старше 65 років.

Всього на вакцинацію через «Дію» записалися близько 532 тис. чоловік. Людей 65+ записалося 23,9 тис.