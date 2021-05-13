Софія Стриєнська. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154531-sofiya-stryienska-hto-vona-i-chomu-google-prysvyatyv-yiy-novyy-dudl.html

Ракурс

Софія Стриєнська, відома польська художниця та «принцеса польського мистецтва», як її називали сучасники, стала героїнею нового дудла від американської компанії Google (Гугл).

Художниця працювала в напрямі ар-деко і створювала графіку та ілюстрації. Відповідний дудл з’явився на головній сторінці пошуковика сьогодні, 13 травня.





Цьогоріч виповнюється 130 років із дня народження Софії Стриєнської. Ілюстрацію для пошуковика на честь видатної художниці намалювала співвітчизниця «принцеси польського мистецтва», Діксі Леота.





Софія Стриєнська народилася в 1891 році в Кракові. Свій талант до малювання вона почала розвивати з карикатурного жанру — дівчина малювала саркастичні зображення клієнтів свого батька в магазині з друкарським приладдям. Жага дівчини до мистецтва навіть підштовхнула її на відчайдушний крок. Вона зробила собі чоловічу зачіску та подалася до Мюнхенської академії мистецтв, що на той час не приймала на навчання жінок. Таємниця художниці розкрилася лише через рік, і вона змушена була повернутися до Кракова, де зайнялася живописом і літературною роботою.





Свою кар'єру Софія Стриєнська розпочала в досить молодому віці. Уже у 21 рік вона намалювала серію картин, які базувалися на мотивах польського фольклору. Її сучасний погляд на традиційне мистецтво став її візитівкою, а стиль став неймовірно популярним. У 1917 році вона створила серію унікальних робіт із назвою «Слов'янські ідоли», які принесли їй всесвітню славу.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гугл 14 квітня присвятив новий дудл німецькому винахіднику Йоганну Гутенбергу.