Олександр Тупицький, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n154530-u-tupyckogo-provodyat-obshuk-zmi.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) сьогодні, 13 травня, прийшло з обшуками до Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою Конституційного суду України (КСУ) президент Володимир Зеленський скасував у березні.

Обшук проходить за місцем проживання Тупицького, слідчі прийшли о 6-й годині ранку. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в ДБР.

Зазначається, що обшук відбувається у присутності Тупицького, його адвоката, а також дружини та дітей.

Обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб, — зазначається у відповідній ухвалі Печерського райсуду Києва, доступ до якої отримало видання.

Деталі в ухвалі не розкриваються, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування.

Варто додати, що Тупицький вчора, 12 травня, не прийшов на засідання Печерського райсуду, де розглядалося питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Свою неявку Тупицький пояснив тим, що йому зробили екстрену операцію на щелепі.

Нагадаємо, у середині квітня Тупицький був відсутній на засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу через госпіталізацію до інституту Амосова.

Джерело: ZN.UA