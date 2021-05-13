Александр Тупицкий, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n154530-u-tupickogo-provodyat-obysk-smi.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня, 13 мая, пришло с обысками к Александру Тупицкому, указ о назначении которого главой Конституционного суда Украины (КСУ) президент Владимир Зеленский отменил в марте.

Обыск проходит по месту жительства Тупицкого, следователи пришли в 6 часов утра. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в ГБР.

Отмечается, что обыск происходит в присутствии Тупицкого, его адвоката, а также жены и детей.

Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц, — говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева, доступ к которому получило издание.

Детали в постановлении не раскрываются, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования.

Стоит добавить, что Тупицкий вчера, 12 мая, не пришел на заседание Печерского райсуда, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою неявку Тупицкий объяснил тем, что ему сделали экстренную операцию на челюсти.

Напомним, в середине апреля Тупицкий отсутствовал на заседании суда об избрании ему меры пресечения из-за госпитализации в институт Амосова.

Источник: ZN.UA