Палестинцы запустили 1,5 тыс. ракет, Израиль готовится к атаке, фото — newsru.is

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Ракурс

Ракетная война между Израилем и Палестиной длится уже третий день. Палестинцы выпустили по Израилю примерно 1,5 тыс. ракет.

Прошлой ночью впервые воздушная тревога звучала на севере Израиля, Армия обороны ЦАХАЛ разбомбила финансовый центр ХАМАСа и заявила, что готова к началу наземной операции.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что с 20.00 12 мая в 6.00 13 мая зафиксировали запуск примерно 130 ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. В регион вылетел спецпосланник США для посредничества.

За ночь в результате обстрела из сектора Газа на территории Израиля погибли семь человек, десятки получили ранения. Военно-политический кабинет страны утвердил продолжение операции.

ЦАХАЛ в Твиттер сообщил, что 350 ракет ХАМАСа не долетели до целей, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол».

Среди пораженных в секторе Газа целей финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.

В целом за двое суток ЦАХАЛ ликвидировал более 600 объектов в секторе Газа. Среди прочего — тоннель ХАМАСа, проходивший под зданием школы и под жилыми домами. Террористы сознательно размещают свою инфраструктуру под гражданскими объектами. Поэтому ЦАХАЛу приходится действовать очень аккуратно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Также нанесен удар по дому командира системы тренировочных лагерей ХАМАС, ликвидированы боевики морских сил организации и несколько групп ракетчиков.

США поддержали Израиль

Президент США Джо Байден 12 мая разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и заявил, что Израиль имеет неотъемлемое право на защиту себя и своего народа. Байден осудил ракетные обстрелы Иерусалима, Тель-Авива и других израильских городов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что заместитель его помощника по делам Израиля и Палестины Хади Амр отправлен на Ближний Восток.

Обострение на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля выразили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Там начались беспорядки, во время которых сотни палестинцев были ранены.

10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля. Сообщалось о семи погибших и более 200 раненых. По сообщениям органов здравоохранения Газы, на территории анклава убиты 67 и ранены 388 человек. Среди них, по утверждению палестинской стороны, 17 несовершеннолетних и шесть женщин.