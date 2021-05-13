Палестинці запустили 1,5 тис. ракет, Ізраїль готується до атаки, фото — newsru.is

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Ракурс

Ракетна війна між Ізраїлем та Палестиною триває третій день. Палестинці випустили по Ізраїлю приблизно 1,5 тис. ракет.

Минулої ночі вперше повітряна тривога звучала на півночі Ізраїлю, Армія оборони ЦАХАЛ розбомбила фінансовий центр ХАМАСу і заявила, що готова до початку наземної операції.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю передає, що з 20.00 12 травня до 6.00 13 травня був зафіксований запуск приблизно 130 ракет з сектора Гази в бік ізраїльської території.

У регіон відлетів спецпосланець США для посередництва з деескалації.

За ніч в результаті обстрілу з сектора Гази на території Ізраїлю загинули семеро людей, десятки отримали поранення. Військово-політичний кабінет країни затвердив продовження операції.

ЦАХАЛ у Твіттер повідомив, що 350 ракет ХАМАСу не долетіли до цілей, ще кілька сотень були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол».

Серед уражених в секторі Газа цілей фінансовий центр руху ХАМАС і будівля, де базується його розвідка.

В цілому за дві доби ЦАХАЛ ліквідував понад 600 об'єктів в секторі Гази. Серед іншого — тунель ХАМАСу, що пролягав під будівлею школи і під житловими будинками. Терористи свідомо розміщують свою інфраструктуру під цивільними об'єктами. Тому ЦАХАЛу доводиться діяти дуже акуратно, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення. Також завдано удар по будинку командира системи тренувальних таборів ХАМАС, ліквідовані бойовики морських сил організації і кілька груп ракетників.

США підтримали Ізраїль

Президент США Джо Байден 12 травня розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і заявив, що Ізраїль має невід'ємне право на захист себе і свого народу. Байден засудив ракетні обстріли Єрусалиму, Тель-Авіва та інших ізраїльських міст бойовиками ХАМАС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що заступник його помічника у справах Ізраїлю і Палестини Хаді Амр відправлений на Близький Схід.

Загострення на Близькому Сході

Палестинсько-ізраїльський конфлікт різко загострився після того, як влада Ізраїлю виявили намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Там почалися заворушення, під час яких сотні палестинців були поранені.

10 травня ХАМАС почав ракетний обстріл Ізраїлю. Повідомляється про сімох загиблих і понад 200 поранених. За повідомленнями органів охорони здоров’я Гази, на території анклаву вбиті 67 і поранені 388 осіб. Серед них, за твердженням палестинської сторони, 17 неповнолітніх і шість жінок.