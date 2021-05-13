София Стриенская. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n154531-sofiya-strienskaya-kto-ona-i-pochemu-google-posvyatil-ey-novyy-dudl.html

Ракурс

София Стриенская, известная польская художница и «принцесса польского искусства», как ее называли современники, стала героиней нового дудла от американской компании Google (Гугл).

Художница работала в направлении ар-деко и создавала графику и иллюстрации. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика сегодня, 13 мая.



В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Софии Стриенской. Иллюстрацию для поисковика в честь выдающейся художницы нарисовала соотечественница «принцессы польского искусства», Дикси Леоте.

София Стриенская родилась в 1891 году в Кракове. Свой талант к рисованию она начала развивать с карикатурного жанра — девушка создавала саркастические изображения клиентов своего отца в магазине с печатными принадлежностями. Жажда девушки к искусству даже подтолкнула ее на отчаянный шаг. Она сделала себе мужскую прическу и отправилась в Мюнхенскую академию искусств, которая в то время не принимала на обучение женщин. Секрет художницы раскрылся только спустя год, и она вынуждена была вернуться в Краков, где занялась живописью и литературной работой.

Свою карьеру София Стриенская начала в достаточно молодом возрасте. Уже в 21 год она нарисовала серию картин, которые базировались на мотивах польского фольклора. Ее современный взгляд на традиционное искусство был ее визитной карточкой, а стиль стал невероятно популярным. В 1917 году она создала серию уникальных работ под названием «Славянские идолы», которые принесли ей всемирную славу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гугл 14 апреля посвятил новый дудл немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу.