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София Стриенская. Скриншот: Ракурс

София Стриенская — кто она и почему Google посвятил ей новый дудл

13 мая 2021, 10:25
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София Стриенская, известная польская художница и «принцесса польского искусства», как ее называли современники, стала героиней нового дудла от американской компании Google (Гугл).

Художница работала в направлении ар-деко и создавала графику и иллюстрации. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика сегодня, 13 мая.

Дудл с Софией Стриенской. Скриншот: РакурсВ этом году исполняется 130 лет со дня рождения Софии Стриенской. Иллюстрацию для поисковика в честь выдающейся художницы нарисовала соотечественница «принцессы польского искусства», Дикси Леоте.

София Стриенская. Фото: Фотографії старого ЛьвоваСофия Стриенская родилась в 1891 году в Кракове. Свой талант к рисованию она начала развивать с карикатурного жанра — девушка создавала саркастические изображения клиентов своего отца в магазине с печатными принадлежностями. Жажда девушки к искусству даже подтолкнула ее на отчаянный шаг. Она сделала себе мужскую прическу и отправилась в Мюнхенскую академию искусств, которая в то время не принимала на обучение женщин. Секрет художницы раскрылся только спустя год, и она вынуждена была вернуться в Краков, где занялась живописью и литературной работой.


Работы Софии Стриенской. Фото: Фотографії старого ЛьвоваСвою карьеру София Стриенская начала в достаточно молодом возрасте. Уже в 21 год она нарисовала серию картин, которые базировались на мотивах польского фольклора. Ее современный взгляд на традиционное искусство был ее визитной карточкой, а стиль стал невероятно популярным. В 1917 году она создала серию уникальных работ под названием «Славянские идолы», которые принесли ей всемирную славу.

Работы Софии Стриенской. Фото: Фотографії старого ЛьвоваНапомним, ранее мы сообщали, что Гугл 14 апреля посвятил новый дудл немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу.

Источник: Ракурс


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