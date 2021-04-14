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Ракурс
Німецький винахідник Йоганн Гутенберг. Фото: Добрі поради

Гугл присвятив новий дудл винахіднику Йоганну Гутенбергу (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2021, 08:45
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Гугл (Google) 14 квітня присвятив новий дудл (doodle) німецькому винахіднику Йоганну Гутенбергу.

Точна дата народження Гутенберга невідома — він народився близько 1400 року в німецькому місті Майнц. Спочатку він працював майстром по металу в ювелірній галузі. Згодом він почав шліфувати напівкоштовне каміння та виготовляти дзеркала. Також він почав займатися експериментами в книгодрукуванні.

Гутенберг створив свою машину на базі винного преса. До цього для друку книг використовували вирізані вручну дерев’яні літерні і графічні блоки. Винахідник замінив їх на литі металеві окремі літери, які були змінними і рухливими. Експерти вважають, що перший механічний друкарський верстат рухомого типу він винайшов в 1440 році.

У 1450-х роках Гутенберг надрукував Біблію латиницею, а згодом його друкарня стала наймасштабнішою в Європі. Завдяки його винаходу до XVI ст. вдалося надрукувати 200 млн книг.


Нагадаємо, 13 квітня метрополітен-музей, що знаходиться в місті Нью-Йорк, США, з’явився на головній сторінці пошуковика Google (Гугл). Компанія присвятила дудл 151 річниці заснування всесвітньо відомого музею.

Джерело: Ракурс


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