Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154505-vakcynaciya-vyhidnogo-dnya-chym-schepytymut-ukrayinciv.html

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Вакцинація в Україні проходитиме на вихідних для українців, що записалися в чергу в додатку або на сайті «Дія».

Щеплення «вихідного дня» почнуть робити вже на цих вихідних. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 12 травня.

Він зауважив, що вакцинація від коронавірусу проводитиметься всіма вакцинами, окрім Covax — тобто, препаратами виробників AstraZeneca та Sinovac. Рішення запровадити «щеплення вихідного дня» уряд ухвалив у зв’язку з тим, що будні завантажені вакцинацією пріоритетних груп, а на вихідні спостерігається простій.

Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок «Дія», будуть вакцинуватися на вихідних. Учора таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світовий банк надасть Україні кредит на суму 90 млн дол. США для проведення вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Кредит нададуть у межах проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація».