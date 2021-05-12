Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154505-vakcinaciya-vyhodnogo-dnya-chem-budut-privivat-ukraincev.html

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Вакцинация в Украине будет проходить по выходным для украинцев, записавшихся в очередь в приложении или на сайте «Дія».

Прививки выходного дня начнут делать уже в эти выходные. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 12 мая.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса проводится всеми вакцинами, кроме Covax — то есть, препаратами производителей AstraZeneca и Sinovac. Решение ввести прививку выходного дня правительство приняло в связи с тем, что будни загружены вакцинацией приоритетных групп, а на выходные наблюдается простой.

Все, кто записался на прививку через портал или приложение «Дія», будут вакцинироваться на выходных. Вчера такую инициативу поддержали на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди смогут получить приглашение в кабинеты прививок, — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирный банк предоставит Украине кредит на сумму 90 млн долл. США для проведения вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Кредит предоставят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация».