Фейк Шмыгаля о COVID-вакцинации на выходные развенчал Ляшко

https://racurs.ua/n154532-feyk-shmygalya-o-covid-vakcinacii-na-vyhodnye-razvenchal-lyashko.html

Ракурс

Заявление премьера Дениса Шмыгаля о скором начале вакцинации записанных на прививку от коронавируса в приложении «Дія» оказалось преувеличеным.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже вечером 12 мая опроверг заявление главы Кабмина о том, что все желающие начнут вакцинироваться от COVID-19 уже в ближайшие выходные.

Шмыгаль на брифинге в Чернигове заявил, что «в течение субботы-воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал „Дія“, смогут получить прививку в порядке живой очереди».

Но вечером того же дня Ляшко объяснил во время видео-чата в Инстаграм, что Украина пока не имеет 500 тыс. доз вакцин против коронавируса, чтобы вакцинировать всех украинцев, которые уже записались на прививку в «Дія».

Вакцинировать людей Шмыгаль планировал исключительно в выходные дни, поскольку тогда загруженность кабинетов минимальная и бывают дни, когда в нескольких областях не делают ни одной прививки.

При этом в Минздраве отметили, что прививки таким категориям не будут делать вакцинами, полученными от COVAX (Pfizer).

Ляшко во время чата заявил, что в выходные начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп старше 65 лет.

Всего на вакцинацию через «Действие» записались около 532 тыс. человек. Людей 65+ записалось 23,9 тыс.