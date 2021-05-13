Новые штаммы коронавируса в Украине будет исследовать Минздрав. Фото: Укринформ

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Распространение новых штаммов коронавируса в Украине будет исследовать Министерство здравоохранения.

Также совместно с институтом социальных исследований имени Александра Яременко специалисты проведут исследования наличия антител к коронавирусу. Об этом на брифинге 13 мая заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Ученые оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят уязвимые группы, долю бессимптомных случаев, а также возможные факторы риска.

Исследование планируют проводить в два этапа. Первый этап — формирование мобильных бригад, которые будут состоять из соцработников и медиков. С согласия респондентов они будут проводить опросы и будут брать образцы крови для тестов на наличие антител к коронавирусу.

Шаталова отметила, что проектом планируется охватить 9 тыс. взрослых украинцев, проживающих в разных населенных пунктах, которые имеют разный возраст и пол.

Второй этап — обработка заполненных анкет и формирование результатов исследования. Его ученые планируют завершить в течение лета.

Инициатива будет добровольной, участники исследования смогут бесплатно получить результаты тестов, — рассказали в Министерстве.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 12 мая, зафиксировали еще 6 тыс. 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда были обнаружены 4 тыс. 538 больных.