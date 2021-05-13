Илон Маск обвалил курс биткоина своим заявлением

Илон Маск. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/n154534-ilon-mask-obvalil-kurs-bitkoina-svoim-zayavleniem.html

Ракурс

Курс биткоина существенно обвалился из-за заявления известного изобретателя и основателя компании по производству электрокаров Tesla Илона Маска о том, что компания отказывается продавать авто за биткоины.

В то же время другие криптовалюты компания продолжит принимать. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Илон Маск заявил о том, что компания Tesla обеспокоена стремительным увеличением использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты биткоин и для проведения операции с этой криптовалютой, а потому Tesla отказывается от приема биткоинов как средства для оплаты. Однако Илон Маск отметил, что компания не планирует продавать биткоины, который у нее уже есть.

После скандального заявления Илона Маска курс биткоина упал на 15% до чуть более 46 тыс. долл. за монету, после чего курс снова вырос и преодолел отметку в 50 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что электромобили Tesla начали продавать за биткоины — наиболее известную криптовалюту в мире. Такой вариант оплаты был доступен только в США, однако Илон Маск обещал, что до конца года покупать электромобили за биткоины смогут и жители других стран мира.

Источник: Bloomberg