Как развивался роман принца Уильяма и Кейт, рассказала их подруга. Фото: Global Look Press

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Ракурс

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, герцоги Кембриджские, недавно отпраздновали десятую годовщину своей свадьбы. О том, как начались их отношения, рассказала бывшая однокурсница герцога Кембриджского Лора Варшауер.

Уильям и Кейт Миддлтон поступили в Сент-Эндрюсский университет в 2001 году. Варшауер отметила, что не смогла не заметить симпатию, возникшую между будущими супругами почти сразу после их знакомства, пишет People.

Каждый раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было заметно, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу, — призналась Лора Варшауер.

Подруга пары заметила, что тогда она ожидала, что друзья Уильям и Кейт когда-то могут закрутить роман. Перейдя на второй курс, пара стала соседями.

Они жили вместе в квартире с другими друзьями. Впоследствии влюбленные начали вместе ходить на занятия. В интервью десятилетней давности в честь помолвки Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своем романе в университете.

Принц Уильям отметил, что вместе в квартиру они переехали, еще будучи товарищами. Но такая близость и привела к романтическим отношениям.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри присоединились к празднованию десятой годовщины свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Скандальная королевская парочка герцогов Сассекских в частном порядке лично поздравила Уильяма и Кейт с особой вехой их супружеской жизни

Источник: People