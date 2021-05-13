Гея в Ірані обезголовили його брати, стверджують правозахисники

Іранця-гея обезголовили його брати, фото: matt

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Ракурс

В Ірані 20-річного місцевого жителя Алі Фазелі Монфареда вбили та обезголовили його брати, коли дізналися, що він був звільнений від проходження військової служби через гомосексуаліність.

Інцидент стався у місті Ахваз 4 травня, повідомляє видання NewsWeek з посилання на Iran International.

Зазначається, що члени сім’ї отримали листа від Корпусу охорони ісламської революції (військової гілки виконавчої влади Ірану), в якому йшлося про те, що Монфаред був звільнений від обов’язкової дворічної військової служби через свою сексуальну орієнтацію.

Загиблий не жив з сім'єю і приїхав до свого дому, щоб забрати армійські документи. Вбивці (зведений брат Монфареда та двоє двоюрідних братів) заманили його в машину, розправилися з ним, а потім зателефонували його матері і розповіли, де шукати тіло її єдиного сина.

Підозрюваних у вбивстві вже затримали. Представники правозахисних груп обурюються цим інцидентом і звинувачують державу в тому, що воно не тільки не захищає сексуальні меншини від громадських нападок, а й заохочує такі настрої в суспільстві.

Одностатеві стосунки є незаконними в Ірані згідно із ісламським законодавством, караються тюремним ув’язненням, побиттям і навіть стратою.

Нагадаємо, 17 травня відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією.

Джерело: NewsWeek