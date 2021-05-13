Джоли. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n154541-andjelina-djoli-priznalas-chto-odinoka-video.html

Ракурс

Анджелина Джоли, известная голливудская актриса, призналась, что после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году не завела ни одного любовника.

Такое заявление она сделала в интервью для портала E! News. Соответствующее видео появилось на YouTube.





Сообщается, что за все пять лет с момента расставания самой известной голливудской пары папарацци ни разу не видели Анджелину Джоли в компании мужчины. 45-летняя актриса подтвердила, что за все это время у нее не было романтических связей. Их отсутствие она объяснила чрезмерной требовательностью к мужчинам, которые планируют стать ее партнерами.

Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна, — заявила Анджелина Джоли.



Она отметила, что вовсе не страдает из-за отсутствия партнера, поскольку ей хватает занятий с ее шестерыми детьми, которых она воспитывает самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые развелись в 2016 году, все же решили помириться. Актеры уже не враждуют, поскольку вместе прошли курс семейной терапии. Супружескую жизнь они восстанавливать не собираются, но решили помириться ради своих шести детей. Сейчас Джоли и Питт оба проживают в Лос-Анджелесе недалеко друг от друга. Дети по очереди проводят время с матерью и отцом.