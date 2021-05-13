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Українські школярі навчатимуться влітку, фото: «Українська правда»
Школярі навчатимуться влітку у низці регіонів — деталіhttps://racurs.ua/ua/n154559-shkolyari-navchatymutsya-vlitku-u-nyzci-regioniv-detali.htmlРакурс
Українські школярі навчатимуться у червні у низці регіонів.
Відповідні рішення ухвалили в Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому. Про це повідомляє портал «Нова українська школа».
Таким чином, навчання завершиться:
- у Сумах — 11 червня;
- у Черкасах — 8 червня;
- у Хмельницькому — 11 червня;
- деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 абo 14 чеpвня, залежно від тoгo, скільки заклад пеpебував на каpантині.
У міськраді Черкас зазначають, що в питанні завершення навчального року залежить, зокрема, від вимог закону «Про повну загальну середню освіту», в якому чітко зазначено, що навчальний рік не повинен тривати довше 1 липня та має складати обов’язково 175 навчальних днів.
У цьому навчальному році школи мали більші, ніж зазвичай, канікули, через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: «Нова українська школа»
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