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Ракурс
Українські школярі навчатимуться влітку, фото: «Українська правда»

Школярі навчатимуться влітку у низці регіонів — деталі

13 тра 2021, 15:33
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Українські школярі навчатимуться у червні у низці регіонів.

Відповідні рішення ухвалили в Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому. Про це повідомляє портал «Нова українська школа».

Таким чином, навчання завершиться:

  • у Сумах — 11 червня;
  • у Черкасах — 8 червня;
  • у Хмельницькому — 11 червня;
  • деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 абo 14 чеpвня, залежно від тoгo, скільки заклад пеpебував на каpантині.

У міськраді Черкас зазначають, що в питанні завершення навчального року залежить, зокрема, від вимог закону «Про повну загальну середню освіту», в якому чітко зазначено, що навчальний рік не повинен тривати довше 1 липня та має складати обов’язково 175 навчальних днів.


У цьому навчальному році школи мали більші, ніж зазвичай, канікули, через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: «Нова українська школа»

Джерело: Ракурс


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