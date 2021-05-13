Українські школярі навчатимуться влітку, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n154559-shkolyari-navchatymutsya-vlitku-u-nyzci-regioniv-detali.html

Ракурс

Українські школярі навчатимуться у червні у низці регіонів.

Відповідні рішення ухвалили в Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому. Про це повідомляє портал «Нова українська школа».

Таким чином, навчання завершиться:

у Сумах — 11 червня;

у Черкасах — 8 червня;

у Хмельницькому — 11 червня;

деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького навчатимуться дo 7 абo 14 чеpвня, залежно від тoгo, скільки заклад пеpебував на каpантині.

У міськраді Черкас зазначають, що в питанні завершення навчального року залежить, зокрема, від вимог закону «Про повну загальну середню освіту», в якому чітко зазначено, що навчальний рік не повинен тривати довше 1 липня та має складати обов’язково 175 навчальних днів.

У цьому навчальному році школи мали більші, ніж зазвичай, канікули, через погіршення ситуації з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: «Нова українська школа»