У ДТП загинули двоє журналістів на Полтавщині

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Смертельна ДТП, жертвами якої стали двоє чоловіків, сталася у Полтавській області.

13 травня близько 12.00 зіткнулися легковик Toyota та вантажівка Volvo. Інцидент стався біля села Гайове Кременчуцького району, повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Внаслідок зіткнення водій і пасажир Toyota загинули на місці аварії. Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

У поліції зазначали, що загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів.

Місцеве видання «Полтавщина» повідомляє, що загинули журналіст Володимир Непийпиво та оператор Костянтин Худолій, які працювали на телеканалі НТН.

Нагадаємо, 26 квітня в Закарпатській області на дорозі зіштовхнулися два легкові автомобілі — Volkswagen та Skoda Oktavia. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини, ще одну жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані.