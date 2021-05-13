Електронні сигарети. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154557-elektronni-sygarety-prosuvaut-tutunovi-kompaniyi-moz.html

Ракурс

Електронні сигарети не рятують від тютюнової залежності та не є безпечнішими, ніж звичайні цигарки.

Таку заяву зробили в Центрі громадського здоров’я України Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у Facebook.

У відомстві інформують, що переважна більшість досліджень, які стверджують про зменшення рівню шкідливих речовин у диму, що утворюється під час куріння електронних сигарет чи тютюнових виробів для нагрівання, у порівнянні зі звичайними сигаретами, були виконані на замовлення тютюнових корпорацій, а тому їхні результати є сумнівними.

Зокрема, у 2020 році вчені з Гонконгу провели незалежне дослідження, яке довело, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння, а лише наражають користувачів на зайвий ризик унаслідок вдихання токсичних сполук.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародний союз із боротьби з туберкульозом та легеневими захворюваннями не рекомендують вживати електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання під час відмови від куріння.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електронні сигарети в останні роки набрали значної популярності у світі. Багато курців вважають їх менш шкідливими, ніж «традиційні» сигарети, і розглядають варіант поступового переходу на них.

Однак, як встановили американські учені, куріння «традиційних» сигарет на додаток до використання електронних призводить до шкідливих наслідків для здоров’я, подібних до виключно куріння «традиційних» сигарет.