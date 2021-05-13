Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n154556-viyna-investyciyi-ta-vakcyna-top-10-porojnih-obicyanok-zelenskogo-nazvav-kvu.html

Ракурс

Комітет виборців України (КВУ) напередодні другої річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента України провів аналіз його публічних обіцянок.

В результаті експерти КВУ виокремили «ТОП 10 невиконаних обіцянок» Зеленського. Про це повідомляється на сторінці КВУ у соціальній мережі Фейсбук.

У погоні за гучними заголовками В. Зеленський часто озвучує нереалістичні речі. В результаті за два роки в глави держави назбиралася ціла категорія «забутих обіцянок», які так і не вдалося реалізувати, — наголошують у КВУ.

До ТОП-10 увійшли такі обіцянки Зеленського:

Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо.

Ця заява була зроблена у жовтні 2019 року. Однак за результатами 2020 року реальний ВВП України скоротився на 4,2%.

Україну повинна накрити лавина з інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Вже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов.

Заява була зроблена у лютому 2020 року. Проте обсяг прямих іноземних інвестицій у 2020 році виявився найнижчим за останні 20 років. Причиною цього, за оцінками експертів, стала не лише пандемія коронавірусу, а й несприятливе бізнес-середовище.

Я думаю, до кінця 2019 року ми приб'ємо контрабас.

Про це Зеленський заявив у серпні 2019 року. Проте на початку квітня 2021 року він увів у дію рішення РНБО, яким запроваджувалися санкції проти осіб, підозрюваних в організації контрабанди.

Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз, — заявив Зеленський у липні 2020 року.

Однак чинні темпи вакцинації України є одними з найнижчих в Європі.

Я буду одразу вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків, бо це неправильно… Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer, — заявив Зеленський у лютому 2021 року.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого вакциною Covishield, а перші дози вакцини Pfizer були отримані 16 квітня. Сам Зеленський вакцинувався 2 березня.

Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона (українська вакцина від коронавірусу — ред.), скажу правду — унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші, — заявив Зеленський у жовтні 2020 року.

Станом на сьогодні інформації щодо успішної розробки української вакцини від коронавірусу немає, є лише кілька заяв від влади про існування трьох прототипів українських вакцин.

Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений… Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов, — заявив Зеленський у квітні 2020 року.

Війна досі триває, до того ж з грудня 2020 року спостерігається активізація бойових дій. Крім того, не відбулося анонсованих Зеленським змін у тактиці України.

З приводу одного з депутатів партії «Слуга народу» (Роман Іванісов — ред.) я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра (21 листопада — ред.) у мене будуть реальні дані… якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу», — заявив Зеленський у листопаді 2019 року.

Однак Іванісов досі не склав повноваження народного депутата.

Ми з гелікоптера побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища… Ми обов’язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не виїдуть із нашої країни, — заявив Зеленський у серпні 2019 року.

За оцінками експертів, проблема бурштину та незаконного вирубування лісу досі не вирішена.

Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма, — заявив Зеленський у грудні 2019 року.

Однак насправді в сезоні 2020−2021 років вартість комунальних послуг для населення зросла.