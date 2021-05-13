Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n154556-voyna-investicii-i-vakcina-top-10-pustyh-obeschaniy-zelenskogo-nazval-kiu.html

Ракурс

Комитет избирателей Украины (КИУ) накануне второй годовщины пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины провел анализ его публичных обещаний.

В результате эксперты КИУ выделили «ТОП 10 невыполненных обещаний» Зеленского. Об этом сообщается на странице КИУ в социальной сети Фейсбук.

В погоне за громкими заголовками В. Зеленский часто озвучивает нереалистичные вещи. В результате за два года у главы государства накопилась целая категория «забытых обещаний», которые так и не удалось реализовать, — отмечают в КИУ.

В ТОП-10 вошли такие обещания Зеленского:

Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем.

Это заявление было сделано в октябре 2019 года. Однако по результатам 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 4,2%.

Украину должна накрыть лавина по инвестициям, как внешним, так и внутренним. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок.

Заявление было сделано в феврале 2020 года. Однако объем прямых иностранных инвестиций в 2020 году оказался самым низким за последние 20 лет. Причиной этого, по оценкам экспертов, стала не только пандемия коронавируса, но и неблагоприятная бизнес-среда.

Я думаю, до конца 2019 мы прибьем контрабас.

Об этом Зеленский заявил в августе 2019 года. Однако в начале апреля 2021 года он ввел в действие решение СНБО, которым вводились санкции против лиц, подозреваемых в организации контрабанды.

Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас, — заявил Зеленский в июле 2020 года.

Однако действующие темпы вакцинации Украине являются одними из самых низких в Европе.

Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена для медиков, потому что это неправильно… Первая волна будет вакцинироваться препаратом от Pfizer, — заявил Зеленский в феврале 2021 года.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля вакциной Covishield, а первые дозы вакцины Pfizer были получены 16 апреля. Сам Зеленский вакцинировался 2 марта.

Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она (украинская вакцина от коронавируса — ред.), скажу правду — уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая как другие, — заявил Зеленский в октябре 2020 года.

На сегодня информации о успешной разработки украинского вакцины от коронавируса нет, есть только несколько заявлений от властей о существовании трех прототипов украинских вакцин.

Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен… Я говорил, что готов ждать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел, — заявил Зеленский в апреле 2020 года.

Война продолжается до сих пор, к тому же с декабря 2020 года наблюдается активизация боевых действий. Кроме того, не произошло анонсированных Зеленским изменений в тактике Украины.

По поводу одного из депутатов партии «Слуга народа» (Роман Иванисов — ред.) Я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра (21 ноября — ред.) у меня будут реальные данные … если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии «Слуга народа», — заявил Зеленский в ноябре 2019 года.

Однако Иванисов сих пор не сложил полномочия народного депутата.

Мы с вертолета увидели, что у вас происходит и с вырубкой леса, и с янтарем. Знаем все фамилии … Мы обязательно займемся этим вопросом. Думаю, что эти люди далеко не уедут из нашей страны, — заявил Зеленский в августе 2019 года.

По оценкам экспертов, проблема янтаря и незаконной вырубки леса до сих пор не решена.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа, — заявил Зеленский в декабре 2019 года.

Однако на самом деле в сезоне 2020−2021 годов стоимость коммунальных услуг для населения возросла.