Влияние коктейля COVID-вакцин на побочные реакции выяснили ученые. Фото: Слово и дело

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Побочные эффекты от вакцинации против коронавируса возможны, если смешивать дозы разных препаратов, рассказали британские ученые.

Взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания доз вакцин AstraZeneca и Pfizer, пишет BBC.

В исследовании приняли участие 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет. Ожидается, что первые полные результаты будут опубликованы в июне.

При комбинировании различных доз вакцины чаще всего возникали лихорадка, головные и мышечные боли. Однако такие побочные реакции были непродолжительными.

Начатое в феврале исследование должно было выяснить, может ли прививки для второй дозы другой вакциной дать более длительный иммунитет, лучшую защиту от новых вариантов или просто позволить клиникам поменять вакцины, если поставки будут прерваны.

Канадские провинции Онтарио и Квебек заявили, что планируют смешать вакцины в ближайшем будущем на фоне неопределенности по поводу поставок вакцины AstraZeneca и опасений относительно тромбов.

В апреле исследование расширили — в нем приняли участие еще 1 тыс. 50 добровольцев для тестирования комбинаций вакцин Moderna и Novavax Covid рядом с вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac, является одной из вакцин, которые закупает Украина. Проведенное недавно в Индонезии испытание показало, что эта вакцина является достаточно эффективной в реальных условиях.

Источник:BBC