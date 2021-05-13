Вплив коктейлю COVID-вакцин на побічні реакції з'ясували вчені. Фото: Слово і діло

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Побічні ефекти від вакцинації проти коронавірусу можливі, якщо змішувати дози різних препаратів, розповіли британські вчені.

Дорослі з більшою ймовірністю будуть повідомляти про легкі й помірні побічні ефекти після змішування доз вакцин AstraZeneca і Pfizer, пише BBC.

У дослідженні взяли участь 830 добровольців у віці старше 50 років. Очікується, що перші повні результати будуть опубліковані в червні.

При комбінуванні різних доз вакцини найчастіше виникали лихоманка, головні та м’язові болі. Однак такі побічні реакції були нетривалими.

Розпочате в лютому дослідження мало на меті з’ясувати, чи може щеплення для другої дози іншою вакциною дати триваліший імунітет, кращий захист від нових варіантів або просто дозволити клінікам поміняти вакцини, якщо поставки будуть перервані.

Канадські провінції Онтаріо і Квебек заявили, що планують змішати вакцини в найближчому майбутньому на тлі невизначеності з приводу поставок вакцини AstraZeneca і побоювань з приводу тромбів.

У квітні дослідження було розширено — в ньому взяли участь ще 1 тис. 50 добровольців для тестування комбінацій вакцин Moderna і Novavax Covid поряд з вакцинами AstraZeneca і Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac, є однією з вакцин, які закуповує Україна. Проведене нещодавно в Індонезії випробування показало, що ця вакцина є досить ефективною в реальних умовах.

Джерело: BBC