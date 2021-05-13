Арт-об’єкт на честь політв’язнів Криму спаплюжили вандали. Фото: Київавтодор

https://racurs.ua/ua/n154554-art-obiekt-na-chest-politv-yazniv-krymu-spaplujyly-vandaly-foto.html

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Арт-об'єкт на честь політв’язнів Криму в Києві спаплюжили місцеві вандали. На стінах з’явилася нецензурна лайка, пентаграми та фрази, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Інцидент трапився на Європейській площі, де в підземному переході раніше створили арт-об'єкт. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

Комунальники заявили, що наслідки вандалізму виявили дорожники Шевченківського району, які прибирали перехід вранці. Вони вже звернулися до поліції через акт вандалізму та спаплюження арт-об'єкту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пам’ятник Героям-добровольцям у Лисичанську, що на Луганщині, спаплюжили вандали. За фактом наруги над пам’ятником та пам’яттю про захисників Незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, поліцейські розпочали досудове розслідування.