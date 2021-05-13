Вступ у 1 клас — які документи можуть вимагати в школі. Фото: Главком

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Прийом документів до першого класу триває в українських школах.

Школа не має права відмовити батькам у прийманні від них заяви про зарахування дитини до першого класу. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Після отримання заяви заклад освіти ухвалить рішення щодо зарахування або змушений буде аргументовано відмовити. Відмова у прийнятті заяви — протизаконна.

Зазначається, що батьки мають право подати заяви до будь-якої кількості закладів освіти. Будь-які «тестування з метою відбору до першого класу» (окрім спеціалізованих шкіл мистецького або спортивного спрямування) є незаконними.

Якщо є вільні місця, дитина може вчитися в іншому закладі освіти, не обов’язково найближчому та за пропискою. Щоб дитину зарахували до першого класу, один із батьків до 31 травня має особисто подати заяву про зарахування керівнику закладу, який обслуговує територію проживання дитини.

Для цього потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою № 086−1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків. Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає;

Також до 31 травня батьки можуть подати заяви до будь-яких інших закладів освіти не на території обслуговування. Тоді дитина буде претендувати на зарахування на вільні місця.

Під час подачі документів присутність дитини не обов’язкова. Першочергове зарахування до першого класу триває з 31 травня по 1 червня включно.