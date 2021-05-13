Чорнобиль. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154552-chornobyl-ojyv-z-yavyvsya-novyy-komentar-naukovciv.html

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Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) знову занепокоїла українських науковців через реакцію поділу всередині одного із заблокованих приміщень комплексу.

Натомість приводів для «драматизації» ситуації наразі немає. Про це розповів начальник відділу нейтронно-фізичних процесів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Юрій Овдієнко, передає «Суспільне».

За його словами, висновки фахівців, де викладена інформація про активізацію реакцій поділу, акцентують на окремих результатах вимірювань, що стосуються деякого зростання щільності потоку нейтронів.

Дійсно, висновки можуть здатися тривожними, але лише для пересічного громадянина. Зрозумійте, що «Укриття» — це є доволі складний об'єкт, там переплітається низка різних фізичних процесів і треба якісь висновки робити комплексно. Потрібно брати до уваги аспекти чи специфіку вимірювань, розташування датчиків, — зазначив вчений.

Він запевнив, що процеси, що відбуваються в межах «Укриття», є повністю безпечними, а весь об'єкт оснащений дуже складною та сучасною системою контролю й моніторингу. За його словами, там ведеться безперервний моніторинг нейтронного потоку й гамма-випромінювання.

При цьому він наголосив, що активність потоку нейтронів насправді фіксується, але це не є чимось непередбачуваним для спостерігачів. Такі процеси підтверджуються шляхом розрахункових моделювань, які проводяться профільними дослідниками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобильська атомна електростанція налякала вчених несподіваними ядерними реакціями усередині — у масах уранового палива почалися реакції поділу. Тепер науковці намагаються визначити ступінь небезпеки явища, і зрозуміти, чи потрібно втручатися в процес, щоби запобігти ще одній аварії.

Джерело: Суспільне