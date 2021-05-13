У Кремлі відреагували на побоювання Євросоюзу щодо подальшої агресії, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n154551-rosiya-prokovtne-donbas-kreml-vidpoviv-na-zayavy-ies.html

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Євросоюз підозрює Росію у спробах «де-факто інтегрувати» частину сходу України, зокрема й за допомогою видачі російських паспортів місцевим жителям.

Про це нещодавно повідомило агентство Bloomberg з посиланням на документ, який представлять на саміті лідерів країн ЄС 24−25 травня.

Зазначається, що ЄС вважає спрямованими на «фактичну інтеграцію» українських територій такі кроки Кремля:

організацію в ОРДЛО незаконних виборів;

видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У документі стверджується, що Євросоюз розробив низку заходів для «підвищення стійкості України». Зокрема, ЄС може посилити заходи щодо невизнання російських паспортів, виданих жителям окупованих територій, та залучити Україну до деяких безпекових проектів Євросоюзу.

Водночас у Кремлі, за повідомленнями російських ЗМІ, запевняють, що не планують «поглинати» окуповані території Донбасу. Про це сьогодні, 13 травня, заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Росія не планувала і не планує нікого поглинати, ніколи цим не займалася, — заявив Пєсков журналістам.



Нагадаємо, на початку травня у Москві назвали кількість виданих на Донбасі російських паспортів.

Джерело: Bloomberg