В Кремле отреагировали на опасения Евросоюза по дальнейшей агрессии, фото: Reuters

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Евросоюз подозревает Россию в попытках «де-факто интегрировать» часть востока Украины, в том числе с помощью выдачи российских паспортов местным жителям.

Об этом недавно сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который представят на саммите лидеров стран ЕС 24−25 мая.

Отмечается, что ЕС считает направленными на «фактическую интеграцию» украинских территорий такие шаги Кремля:

организацию в ОРДЛО незаконных выборов;

выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В документе утверждается, что Евросоюз разработал ряд мер для «повышения устойчивости Украины». В частности, ЕС может усилить меры по непризнанию российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий, и привлечь Украину к некоторым безопасностным проектам Евросоюза.

В то же время в Кремле, по сообщениям российских СМИ, уверяют, что не планируют «поглощать» оккупированные территории Донбасса. Об этом сегодня, 13 мая, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась, — заявил Песков журналистам.



Напомним, в начале мая в Москве назвали количество выданных на Донбассе российских паспортов.

Источник: Bloomberg