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Ракурс
Финал Лиги чемпионов перенесли в другой город — заявление УЕФА

Финал Лиги чемпионов срочно перенесли в Португалию — заявление УЕФА

13 мая 2021, 13:57
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Финал Лиги чемпионов сезона 2020−2021 годов состоится в Порту на стадионе «Эштадиу Драгау». Таково окончательное решение УЕФА по поводу проведения нынешнего финала клубного футбольного турнира № 1 в мире.

«Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в решающем поединке, получат по шесть тысяч билетов для своих фанатов. Скорее всего, билеты будут разыграны с помощью обычной фанатской лотереи.

Сначала финал ЛЧ планировали сыграть в Стамбуле, но в Турции возникли большие проблемы с коронавирусом и ввели общенациональный локдаун.


Стамбул получит своеобразную компенсацию за перенос — в столице Турции сыграют финал Лиги чемпионов в 2023 году.

Ранее Лондон предлагал свои арены для проведения нынешнего финала Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Ракурс


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