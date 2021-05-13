Финал Лиги чемпионов перенесли в другой город — заявление УЕФА

https://racurs.ua/n154550-final-ligi-chempionov-srochno-perenesli-v-portugaliu-zayavlenie-uefa.html

Ракурс

Финал Лиги чемпионов сезона 2020−2021 годов состоится в Порту на стадионе «Эштадиу Драгау». Таково окончательное решение УЕФА по поводу проведения нынешнего финала клубного футбольного турнира № 1 в мире.

«Манчестер Сити» и «Челси», которые сыграют в решающем поединке, получат по шесть тысяч билетов для своих фанатов. Скорее всего, билеты будут разыграны с помощью обычной фанатской лотереи.

Сначала финал ЛЧ планировали сыграть в Стамбуле, но в Турции возникли большие проблемы с коронавирусом и ввели общенациональный локдаун.

Стамбул получит своеобразную компенсацию за перенос — в столице Турции сыграют финал Лиги чемпионов в 2023 году.

Ранее Лондон предлагал свои арены для проведения нынешнего финала Лиги чемпионов УЕФА.