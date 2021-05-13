Фінал Ліги чемпіонів перенесли в інше місто — заява УЕФА

https://racurs.ua/ua/n154550-final-ligy-chempioniv-perenesly-v-inshe-misto-zayava-uefa.html

Ракурс

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2020−2021 років відбудеться в Порту на стадіоні «Ештадіу Драгау». Таким є остаточне рішення щодо проведення цьогорічного фіналу клубного футбольного турніру № 1 у світі.

«Манчестер Сіті» і «Челсі», які зіграють у вирішальному поєдинку, отримають по шість тисяч квитків для своїх фанатів. Швидше за все, квитки будуть розіграні за допомогою звичайної фанатської лотереї.

Спочатку фінал ЛЧ повинен був відбутися в Стамбулі, але в Туреччині виникли великі проблеми з коронавірусом, запроваджено загальнонаціональний локдаун.

Стамбул отримає своєрідну компенсацію за перенесення — в столиці Туреччини зіграють фінал Ліги чемпіонів у 2023 році.

Раніше Лондон пропонував свої арени для проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів УЕФА.