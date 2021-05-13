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Ракурс
Фінал Ліги чемпіонів перенесли в інше місто — заява УЕФА

Фінал Ліги чемпіонів терміново перенесли в Португалію — заява УЕФА

13 тра 2021, 13:57
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Фінал Ліги чемпіонів сезону 2020−2021 років відбудеться в Порту на стадіоні «Ештадіу Драгау». Таким є остаточне рішення щодо проведення цьогорічного фіналу клубного футбольного турніру № 1 у світі.

«Манчестер Сіті» і «Челсі», які зіграють у вирішальному поєдинку, отримають по шість тисяч квитків для своїх фанатів. Швидше за все, квитки будуть розіграні за допомогою звичайної фанатської лотереї.

Спочатку фінал ЛЧ повинен був відбутися в Стамбулі, але в Туреччині виникли великі проблеми з коронавірусом, запроваджено загальнонаціональний локдаун.


Стамбул отримає своєрідну компенсацію за перенесення — в столиці Туреччини зіграють фінал Ліги чемпіонів у 2023 році.

Раніше Лондон пропонував свої арени для проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів УЕФА.

Джерело: Ракурс


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