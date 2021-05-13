Зеленський і Путін. Фото: 47News

https://racurs.ua/ua/n154549-zustrich-zelenskogo-ta-putina-iermak-rozkryv-pro-scho-govorytymut-prezydenty.html

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Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, лідерів України та Росії, досі узгоджується.

Про що розмовлятимуть очільники держав, розповів голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак, передає прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що поки зарано озвучувати деталі зустрічі, однак однією з головних тем саміту президентів може бути аналіз виконання попередніх домовленостей лідерів «нормандської четвірки».

Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру й у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні, — заявив Єрмак.



Він наголосив, що Україна наразі не має наміру замінити переговори в нормандському форматі на переговори між президентами України та Росії, але прагне використовувати різні формати взаємодії для встановлення миру на Донбасі. До того ж інші учасники нормандського формату підтримують прагнення України до розвитку діалогу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Зеленського та Путіна може статися найближчим часом. У Кремлі підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.