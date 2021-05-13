Чи можна було б уникнути пандемії коронавірусу, розповіли у ВООЗ. Фото: Слово і діло

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Пандемії коронавірусу у світі можна було б уникнути. Мільйони людей залишилися б живі, якби не запізніла реакція Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та держав, чиї лідери не вживали необхідних заходів.

Комітет ВООЗ мав оголосити спалах в Китаї надзвичайною ситуацією на міжнародному рівні за тиждень до того, як він це зробив. До такого висновку прийшла створена з ініціативи самої ВООЗ незалежна комісія із забезпечення готовності до пандемії IPPPR.

Абсолютно зрозуміло, що зі сторони Китаю і ВООЗ було чимало затримок і сумнівів. Деякі зі зволікань насправді стали результатом складних бюрократичних процедур — так званих міжнародних медико-санітарних правил, — зазначають експерти.

В той час, коли країни мали готувати свої системи охорони здоров’я до напливу пацієнтів із коронавірусом, значна частина світу зав’язла у боротьбі за захисне обладнання та ліки за принципом «переможець забирає все», йдеться у звіті.

Щоб запобігти черговій катастрофічній пандемії, спеціалісти пропонують ключові реформи:

ВООЗ повинна мати глобальну раду з питань загрози здоров’ю, яка має право притягувати до відповідальності держави-члени;

повинна існувати система нагляду за хворобами для публікації інформації без схвалення зацікавлених країн;

вакцини мають бути віднесені до загальнодоступних благ і повинен існувати механізм фінансування боротьби з пандемією.

Нагадаємо, міжнародна енергетична агенція IEA прогнозує різке зростання викидів вуглекислого газу цього року через відновлення світу після пандемії коронавірусу. А це своєю чергою негативно вплине на клімат.