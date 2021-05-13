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Ракурс
Можно ли было избежать пандемии коронавируса, рассказали в ВОЗ. Фото: Слово и дело

Можно ли было избежать пандемии коронавируса, рассказали в ВОЗ

13 мая 2021, 13:37
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Пандемии коронавируса в мире можно было бы избежать. Миллионы людей остались бы живы, если бы не запоздалая реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и государств, чьи лидеры не принимали необходимых мер.

Комитет ВОЗ должен был объявить вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией на международном уровне за неделю до того, как он это сделал. К такому выводу пришла созданная по инициативе самой ВОЗ независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии IPPPR.

Совершенно ясно, что со стороны Китая и ВОЗ было немало задержек и сомнений. Некоторые из проволочек на самом деле стали результатом сложных бюрократических процедур — так называемых международных медико-санитарных правил, — отмечают эксперты.

В то время, когда страны должны были готовить свои системы здравоохранения к наплыву пациентов с коронавирусом, значительная часть мира увязла в борьбе за защитное оборудование и лекарства по принципу «победитель забирает все», говорится в отчете.


Чтобы предотвратить очередную катастрофическую пандемию, специалисты предлагают ключевые реформы:

  • ВОЗ должна иметь глобальный совет по вопросам угрозы здоровью, который может привлекать к ответственности государства-члены;
  • должна существовать система надзора за болезнями для публикации информации без одобрения заинтересованных стран;
  • вакцины должны быть отнесены к общедоступным благам и должен существовать механизм финансирования борьбы с пандемией.

Напомним, международное энергетическое агентство IEA прогнозирует резкий рост выбросов углекислого газа в этом году из-за восстановления мира после пандемии коронавируса. Это в свою очередь негативно повлияет на климат планеты.

Источник: Ракурс


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