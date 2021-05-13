Зеленский и Путин. Фото: 47News

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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, лидеров Украины и России, до сих пор согласовывается.

О чем будут разговаривать руководители государств, рассказал глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что пока рано озвучивать детали встречи, однако одной из главных тем саммита президентов может стать анализ выполнения предыдущих договоренностей лидеров «нормандской четверки».

Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, правильно обсуждать их именно на самом высоком уровне, — заявил Ермак.



Он отметил, что Украина пока не намерена заменить переговоры в нормандском формате на переговоры между президентами Украины и России, но стремится использовать различные форматы взаимодействия для установления мира на Донбассе. К тому же другие участники нормандского формата поддерживают стремление Украины к развитию диалога.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Зеленского и Путина может произойти в ближайшее время. В Кремле поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.