Чернобыль. Фото: УП

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Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) снова обеспокоила украинских ученых из-за реакции деления внутри одного из заблокированных помещений комплекса.

В то же время поводов для «драматизации» ситуации пока нет. Об этом рассказал начальник отдела нейтронно-физических процессов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Юрий Овдиенко, передает «Суспільне».

По его словам, выводы специалистов, где изложена информация об активизации реакций деления, акцентируют на отдельных результатах измерений, касающихся некоторого уплотнения потока нейтронов.

Действительно, выводы могут показаться тревожными, но только для рядового гражданина. Поймите, что «Укрытие» — это довольно сложный объект, там переплетается ряд различных физических процессов и надо какие-то выводы делать комплексно. Нужно принимать во внимание аспекты и специфику измерений, расположения датчиков, — отметил ученый.

Он заверил, что процессы, происходящие в рамках «Укрытия», являются полностью безопасными, а весь объект оснащен очень сложной и современной системой контроля и мониторинга. По его словам, там ведется непрерывный мониторинг нейтронного потока и гамма-излучения.

При этом он отметил, что активность потока нейтронов на самом деле фиксируется, но это не является чем-то непредсказуемым для наблюдателей. Такие процессы подтверждаются путем расчетных моделирований, проводимых профильными исследователями.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыльская атомная электростанция напугала ученых неожиданными ядерными реакциями внутри — в массах уранового топлива начались реакции деления. Теперь ученые пытаются определить степень опасности явления, и понять, нужно ли вмешиваться в процесс, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Источник: Суспільне