Вступление в 1 класс – какие документы могут требовать в школе. Фото: Главком

https://racurs.ua/n154553-vstuplenie-v-1-klass-kakie-dokumenty-mogut-trebovat-v-shkole.html

Ракурс

Прием документов в первый класс продолжается в украинских школах.

Школа не имеет права отказать родителям в приеме от них заявления о зачислении ребенка в первый класс. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

После получения заявления учебное заведение примет решение о зачислении или вынуждено будет аргументированно отказать. Отказ в принятии заявления является противозаконным.

Отмечается, что родители имеют право подать заявления в любое количество учебных заведений. Любые «тестирование с целью отбора в первый класс» (кроме специализированных школ художественного или спортивного направления) являются незаконными.

Если есть свободные места, ребенок может учиться в другом учебном заведении, не обязательно ближайшем и по прописке. Чтобы ребенка зачислили в первый класс, один из родителей до 31 мая должен лично подать заявление о зачислении руководителю учреждения, обслуживающего территорию проживания ребенка.

Для этого нужно иметь такие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме № 086−1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей. Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, которое обслуживает его территорию проживания. Если ребенок претендует на свободные места, в таком документе необходимости нет;

Также до 31 мая родители могут подать заявления в любые другие учебные заведения не на территории обслуживания. Тогда ребенок будет претендовать на зачисление на свободные места.

При подаче документов присутствие ребенка не обязательно. Первоочередное зачисление в первый класс проходит с 31 мая по 1 июня включительно.