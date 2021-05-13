Арт-объект в честь политзаключенных Крыма осквернили вандалы. Фото: Киевавтодор

https://racurs.ua/n154554-art-obekt-v-chest-politzakluchennyh-kryma-oskvernili-vandaly-foto.html

Ракурс

Арт-объект в честь политзаключенных Крыма в Киеве осквернили местные вандалы. На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы и фразы, разжигающие религиозную рознь.

Инцидент произошел на Европейской площади, где в подземном переходе ранее создали арт-объект. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».



Коммунальщики заявили, что последствия вандализма обнаружили дорожники Шевченковского района, которые убирали переход утром. Они уже обратились в полицию из-за акта вандализма и осквернения арт-объекта.

Напомним, ранее мы сообщали, что памятник Героям-добровольцам в Лисичанске, Луганской области, осквернили вандалы. По факту надругательства над памятником и памятью о защитниках Независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, полицейские начали досудебное расследование.