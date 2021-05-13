Электронные сигареты. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154557-elektronnye-sigarety-prodvigaut-tabachnye-kompanii-minzdrav.html

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Электронные сигареты не спасают от табачной зависимости и не являются более безопасными, чем обычные сигареты.

Такое заявление сделали в Центре общественного здоровья Украины Министерства здравоохранения в Facebook.

В ведомстве сообщают, что подавляющее большинство исследований, которые заявляют о снижении уровня вредных веществ в дыму, образующегося при курении электронных сигарет или табачных изделий для нагрева, по сравнению с обычными сигаретами, были выполнены по заказу табачных корпораций, а потому их результаты являются сомнительными.

В частности, в 2020 году ученые из Гонконга провели независимое исследование, которое доказало, что табачные изделия для нагрева не являются эффективным средством отказа от курения, а только подвергают курильщиков лишнему риску вдыхания токсичных соединений.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями не рекомендует использовать электронные сигареты и табачные изделия для нагрева во время отказа от курения.

Напомним, ранее мы сообщали, что электронные сигареты в последние годы набрали большую популярность в мире. Многие курильщики считают их менее вредными, чем «традиционные» сигареты, и рассматривают вариант постепенного перехода на них.

Однако, как установили американские ученые, курение «традиционных» сигарет в дополнение к использованию электронных приводит к вредным последствиям для здоровья, не отличимым от курения «традиционных» сигарет.