Электронные сигареты продвигают табачные компании — Минздравhttps://racurs.ua/n154557-elektronnye-sigarety-prodvigaut-tabachnye-kompanii-minzdrav.htmlРакурс
Электронные сигареты не спасают от табачной зависимости и не являются более безопасными, чем обычные сигареты.
Такое заявление сделали в Центре общественного здоровья Украины Министерства здравоохранения в Facebook.
В ведомстве сообщают, что подавляющее большинство исследований, которые заявляют о снижении уровня вредных веществ в дыму, образующегося при курении электронных сигарет или табачных изделий для нагрева, по сравнению с обычными сигаретами, были выполнены по заказу табачных корпораций, а потому их результаты являются сомнительными.
В частности, в 2020 году ученые из Гонконга провели независимое исследование, которое доказало, что табачные изделия для нагрева не являются эффективным средством отказа от курения, а только подвергают курильщиков лишнему риску вдыхания токсичных соединений.
Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями не рекомендует использовать электронные сигареты и табачные изделия для нагрева во время отказа от курения.
Напомним, ранее мы сообщали, что электронные сигареты в последние годы набрали большую популярность в мире. Многие курильщики считают их менее вредными, чем «традиционные» сигареты, и рассматривают вариант постепенного перехода на них.
Однако, как установили американские ученые, курение «традиционных» сигарет в дополнение к использованию электронных приводит к вредным последствиям для здоровья, не отличимым от курения «традиционных» сигарет.