Поможет ли курильщикам частичный переход на электронные сигареты, установили ученые

Электронные сигареты набрали популярность в последние годы, фото:

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Электронные сигареты в последние годы набрали большую популярность в мире. Многие курильщики считают их менее вредными, чем «традиционные» сигареты, и рассматривают вариант постепенного перехода на них.

Однако, как установили американские ученые, курение «традиционных» сигарет в дополнение к использованию электронных приводит к вредным последствиям для здоровья, подобным исключительно курению «традиционных» сигарет, сообщает пресс-служба Американской кардиологической ассоциации.

К такому выводу ученые пришли на основе анализа данных более 7,1 тыс. взрослых американцев в возрасте от 18 лет. Исследователи изучали связь курения сигарет и употребления электронных сигарет с воспалением и окислительным стрессом как биомаркерами.

Воспаление и окислительный стресс являются основными причинами возникновения вызванных курением сердечно-сосудистых заболеваний, а их биомаркеры являются предикторами сердечно-сосудистых проблем, включая инфаркты и сердечную недостаточность.

Некоторые люди, которые курят обычные сигареты, используют электронные сигареты, чтобы уменьшить частоту курения обычных сигарет. Они часто становятся двойными потребителями обоих продуктов, а не полностью переключаются с одного на другой, — подчеркивают исследователи.

Исследование показало, что:

участники, которые использовали электронные сигареты, имели такой же воспалительный и окислительный стрессовый уровень, как и люди, которые не курят обычные сигареты и не пользуются электронными сигаретами;

участники, которые курили только «традиционные» сигареты, а также те, кто совмещал их с электронными сигаретами, имели более высокий уровень по всем биомаркерами по сравнению с участниками исследования, не употреблявшими обычные сигареты и электронные сигареты;

по сравнению с участниками, курившими исключительно обычные сигареты, те, кто употреблял исключительно электронные сигареты, имели значительно более низкий уровень почти всех биомаркеров воспаления и окислительного стресса;

однако у участников, которые употребляли обычные сигареты и электронные сигареты, уровень всех биомаркеров воспалительного и окислительного стресса был сравним с уровнем курильщиков исключительно традиционных сигарет.

Это важная информация для людей, которые могут верить, что пользование электронными сигаретами, продолжая курить некоторое количество «традиционных сигарет», уменьшает риск, — подчеркивают ученые.

Напомним, ученые недавно установили, что использование электронных сигарет приводит к проблемам с концентрацией и памятью.