Чи допоможе курцям частковий перехід на електронні сигарети, встановили учені

Електронні сигарети набрали популярності в останні роки

https://racurs.ua/ua/n148619-chy-dopomoje-kurcyam-chastkovyy-perehid-na-elektronni-sygarety-vstanovyly-ucheni.html

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Електронні сигарети в останні роки набрали значної популярності у світі. Багато курців вважають їх менш шкідливими, ніж «традиційні» сигарети, і розглядають варіант поступового переходу на них.

Однак, як встановили американські учені, куріння «традиційних» сигарет на додаток до використання електронних призводить до шкідливих наслідків для здоров’я, подібних до виключно куріння «традиційних» сигарет, повідомляє прес-служба Американської кардіологічної асоціації.

Такого висновку учені дійшли на основі аналізу даних понад 7,1 тис. дорослих американців у віці від 18 років. Дослідники вивчали зв’язок куріння сигарет та вживання електронних сигарет із запаленням та окислювальним стресом як біомаркерами.

Запалення і окислювальний стрес є основними причинами виникнення викликаних курінням серцево-судинних захворювань, а їхні біомаркери є предикторами серцево-судинних проблем, включаючи інфаркти і серцеву недостатність.

Деякі люди, які курять звичайні сигарети, використовують електронні сигарети, щоб зменшити частоту куріння звичайних сигарет. Вони часто стають подвійними споживачами обох продуктів, а не повністю перемикаються з одного на інший, — наголошують дослідники.

Дослідження показало, що:

учасники, які використовували електронні сигарети, мали такий же запальний і окислювальний стресовий рівень, як і люди, які не курять звичайні сигарети і не користуються електронними сигаретами;

учасники, які курили лише «традиційні» сигарети, а також ті, хто поєднував їх з електронними сигаретами, мали більш високий рівень за всіма біомаркерами, порівняно з учасниками дослідження, які не вживали звичайні сигарети і електронні сигарети;

порівняно з учасниками, які курили виключно звичайні сигарети, ті, хто вживав виключно електронні сигарети, мали значно нижчий рівень майже всіх біомаркерів запалення і окисного стресу;

проте в учасників, які вживали звичайні сигарети та електронні сигарети, рівень всіх біомаркерів запального і окисного стресу був порівнянний з рівнем курців виключно «традиційних» сигарет.

Це важлива інформація для людей, які можуть вірити, що користування електронними сигаретами, продовжуючи палити певну кількість «традиційних» сигарет, зменшує ризик, — зазначають учені.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що використання електронних сигарет призводить до проблем із концентрацією та пам’яттю.