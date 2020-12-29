Вейп та електронні сигарети призводять до проблем з пам'яттю. Фото: business-class.su

https://racurs.ua/ua/n148398-veyp-pryzvodyt-do-problem-iz-koncentraciieu-ta-pam-yattu-vcheni.html

Ракурс

Куріння електронних сигарет та вейпів може призвести до порушення концентрації та проблем із пам’яттю.

Вчені проаналізували відповіді понад 18 тис. американських школярів й результати показали, що учасники, які курили електронні сигарети, самі повідомляли про складнощі з концентрацією уваги, запам’ятовуванням або прийняттям рішень. Про це стверджують вчені з Медичного центру Рочестерського університету в США, дослідження яких опубліковане в журналі Tobacco Induced Diseases.

Більше того, чим частіше курець споживав вейп або електронну цигарку, тим сильнішими виявлялися когнітивні проблеми. З’ясувалося, що найвища ймовірність розвитку «мозкового туману» була у тих дітей, які починали вейпити до 14 років.

А результати телефонного опитування, участь у якому взяли майже 900 тис. дорослих американців, показали, що знову була виявлена кореляція між вживанням електронних сигарет і когнітивними проблемами. Однак ті, хто одночасно курив традиційні та електронні сигарети, ще частіше мали проблеми з пам’яттю та концентрацією. Хоча дослідження показують кореляцію між вейпінгом і розумовою функцією, досі неясно, в чому причина цих порушень.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, що вейпи загрожують своїм шанувальникам інсультами, серцевими нападами, ішемією і депресією.