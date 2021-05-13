В ДТП погибли двое журналистов на Полтавщине

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Смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека, произошло в Полтавской области.

13 мая около 12.00 столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Volvo. Инцидент произошел возле села Гаевое Кременчугского района, сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

В результате столкновения водитель и пассажир Toyota погибли на месте аварии. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

В полиции сообщили, что погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов.

Местное издание «Полтавщина» сообщает, что погибли журналист Владимир Непийпиво и оператор Константин Худолей, которые работали на телеканале НТН.

Напомним, 26 апреля в Закарпатской области на дороге столкнулись два легковых автомобиля — Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.