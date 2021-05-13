300 млн залога Медведчуку соберут друзья

Медведчук. Фото: Телеграм Украина 24

https://racurs.ua/n154547-300-mln-zaloga-medvedchuku-soberut-druzya.html

Ракурс

Виктор Медведчук, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», будет собирать деньги на залог среди друзей.

Его собственные счета пока заблокированы. Соответствующее заявление он сделал под Печерским судом, где ему избирают меру пресечения.

Нардеп Виктор Медведчук заявил, что прокуроры будут ходатайствовать взять его под стражу или внести залог в сумме 300 млн грн. Политик отметил, что если прокуроры примут залог в 300 млн грн, то эти средства внесут его друзья. В частности, 40 нардепов от ОПЗЖ просят суд отдать Медведчука на поруки.

От меня деньги никто принять не может. Счета заблокированы незаконным решением СНБО. Даже наличные из-за санкций у меня принять не могут. Как оплатить залог в размере 300 млн грн, будем думать. У меня достаточно друзей, которые готовы поддержать меня в этой ситуации, если это будет необходимо, — заявил Медведчук.



У суда журналисты также опросили нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, будет ли он «скидываться» на залог для одного из лидеров партии. Кива решительно ответил, что «за ценой не постоит».

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук заявил, что законное подозрение в госизмене ему не вручили. По словам нардепа, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили.