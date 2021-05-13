300 млн застави Медведчуку зберуть друзі. Фото: Telegram Україна 24

https://racurs.ua/ua/n154547-300-mln-zastavy-medvedchuku-zberut-druzi.html

Ракурс

Віктор Медведчук, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», збиратиме гроші на заставу серед друзів.

Його власні рахунки наразі заблоковані. Відповідну заяву він зробив під Печерським судом, де йому обирають запобіжний захід.

Нардеп Віктор Медведчук заявив, що прокурори клопотатимуть узяти його від варту або внести заставу в сумі 300 млн грн. Політик зауважив, що якщо прокурори ухвалять заставу в 300 млн грн, то ці кошти внесуть його друзі. Зокрема, 40 нардепів від ОПЗЖ проситимуть суд віддати Медведчука на поруки.

Від мене гроші ніхто прийняти не може. Рахунки заблоковані незаконним рішенням РНБО. Навіть готівку через санкції в мене прийняти не можуть. Як сплатити заставу в розмірі 300 млн грн, будемо думати. У мене достатньо друзів, які готові підтримати мене в цій ситуації, якщо це буде необхідно, — заявив Медведчук.



Біля суду журналісти також опитали нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву, чи буде він «скидатися» на заставу для одного з лідерів партії. Натомість Кива рішуче відповів, що «за ціною не постоїть».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук заявив, що законно підозру в держзраді йому не вручили. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.