Медведчуку обирають запобіжний захід — трансляція з-під суду, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154544-medvedchuku-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-pid-sudu.html

Ракурс

У справі Віктора Медведчука Печерський суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід. 12 травня Медведчуку оголосили підозри за кількома статтями.

Біля суду сьогодні чимало людей в чорному одязі — це співробітники охоронної фірми «Шторм». Присутні й нардепи «Опозиційної платформи — За життя», які мають намір поручитися за Медведчука в суді.

Прокуратура вимагає для Медведчука арешт або заставу у 300 млн грн.

Учора лідер ОПЗЖ заявляв, що готовий до будь-якого розвитку подій.