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Ракурс
Медведчуку обирають запобіжний захід — трансляція з-під суду, скріншот відео

Медведчуку обирають запобіжний захід — трансляція із суду

13 тра 2021, 12:45
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У справі Віктора Медведчука Печерський суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід. 12 травня Медведчуку оголосили підозри за кількома статтями.

Біля суду сьогодні чимало людей в чорному одязі — це співробітники охоронної фірми «Шторм». Присутні й нардепи «Опозиційної платформи — За життя», які мають намір поручитися за Медведчука в суді.


Прокуратура вимагає для Медведчука арешт або заставу у 300 млн грн.

Учора лідер ОПЗЖ заявляв, що готовий до будь-якого розвитку подій.

Джерело: Ракурс


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