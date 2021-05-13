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Медведчуку обирають запобіжний захід — трансляція з-під суду, скріншот відео
Медведчуку обирають запобіжний захід — трансляція із судуhttps://racurs.ua/ua/n154544-medvedchuku-obyraut-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-pid-sudu.htmlРакурс
У справі Віктора Медведчука Печерський суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід. 12 травня Медведчуку оголосили підозри за кількома статтями.
Біля суду сьогодні чимало людей в чорному одязі — це співробітники охоронної фірми «Шторм». Присутні й нардепи «Опозиційної платформи — За життя», які мають намір поручитися за Медведчука в суді.
Прокуратура вимагає для Медведчука арешт або заставу у 300 млн грн.
Учора лідер ОПЗЖ заявляв, що готовий до будь-якого розвитку подій.
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