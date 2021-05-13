Мільйонні збитки та «кришування» – обшуки в КМДА продовжує прокуратура

https://racurs.ua/ua/n154543-milyonni-zbytky-ta-kryshuvannya-obshuky-v-kmda-prodovjuie-prokuratura.html

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Обшуки в Київській міській державній адміністрації (КМДА) провела прокуратура. Посадовців підозрюють у заволодінні грошима, несплаті податків та зловживаннях на загальну суму понад 70 млн грн.

За результатами проведених обшуків прокурори повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що протягом 2017−2019 років службові особи уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Також прокуратура повідомила, що викрила схему, яка приносила мільйонні прибутки від «кришування» нелегальної торгівлі у підземних переходах столиці.

Прокурори з СБУ провели обшуки в учасників злочинної групи, які спільно з чиновниками КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів з суб'єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у центральних районах столиці. До злочинного угрупування входять близько 20 осіб, йдеться в заяві прокуратури.

Колишній народний депутат, а також чинні та колишні депутати Київської міської ради щомісяця отримують, за попередніми даними, від 5 до 7 млн грн доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у переходах станцій метро. «Українська правда» повідомляє, що йдеться про колишнього народного депутата Артура Палатного.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск на столичну владу і на нього особисто.

Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до керівників. Це якісь нальоти, — заявив він.

За його словами, зранку 13 травня правоохоронці прийшли з обшуками до головного архітектора Києва і до голови виконкому партії «Удар».

Шукають корупцію? Як блискавично і масово знайшлися якісь «справи», що не витримують жодної правової критики. Насправді те, що відбувається, — це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто, — сказав Кличко.

Такі дії прокуратури він пояснив тим, що «Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, коли громада та управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової».