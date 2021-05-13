Миллионные убытки и «крышевание» – обыски в КГГА продолжает прокуратура

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Обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА) провела прокуратура. Должностных лиц подозревают в завладении деньгами, неуплате налогов и злоупотреблениях на общую сумму больше 70 млн грн.

По результатам проведенных обысков прокуроры сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим должностным лицам Департамента социальной политики КГГА. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в течение 2017−2019 годов служебные лица заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет больше 106%), в результате чего бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 13,5 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также прокуратура сообщила, что разоблачила схему, которая приносила миллионные прибыли от «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах столицы.

Прокуроры с СБУ провели обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в центральных районах столицы. В преступную группировку входят около 20 человек, говорится в заявлении прокуратуры.

Бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета ежемесячно получают, по предварительным данным, от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в переходах станций метро. «Украинская правда» сообщает, что речь идет о бывшем народном депутате Артуре Палатном.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на столичную власть и на него лично.

В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты, — заявил он.

По его словам, утром 13 мая правоохранители пришли с обысками к главному архитектору Киева и к председателю исполкома партии «Удар».

Ищут коррупцию? Как молниеносно и массово нашлись какие-то «дела», которые выдерживают никакой правовой критики. На самом деле то, что происходит, — это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично, — сказал Кличко.

Такие действия прокуратуры он объяснил тем, что «Киев изучает вопрос о введении исполкомов, когда община и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой».