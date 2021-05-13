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Названо лауреатів премії YUNA-2021, фото: PMG.ua
YUNA-2021 — названо лауреатів Національної музичної преміїhttps://racurs.ua/ua/n154546-yuna-2021-nazvano-laureativ-nacionalnoyi-muzychnoyi-premiyi.htmlРакурс
Названо лауреатів ювілейної десятої Національної музичної премії YUNA-2021.
Церемонія оголошення відбулася 12 травня у київському палаці «Україна». Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
Загалом було оголошено переможців у 17 номінаціях.
Також спеціальної премії від оргкомітету за особливі досягнення в музиці була удостоєна народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно відсвяткувала 15 років на сцені.
Крім того, спеціальними нагородами були відзначені:
- MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;
- група Green Grey — за Вертикальний концерт Live In Kyiv;
- Олег Винник — за масштабний онлайн-концерт на НСК «Олімпійський»;
- група «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерти містами України;
- компанія MOZGI Group — за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.
Нагадаємо, у березні було названо переможців Шевченківської премії 2021 року.
Джерело: «Укрінформ»
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