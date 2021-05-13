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Ракурс
Названо лауреатів премії YUNA-2021, фото: PMG.ua

YUNA-2021 — названо лауреатів Національної музичної премії

13 тра 2021, 13:10
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Названо лауреатів ювілейної десятої Національної музичної премії YUNA-2021.

Церемонія оголошення відбулася 12 травня у київському палаці «Україна». Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Загалом було оголошено переможців у 17 номінаціях.

Також спеціальної премії від оргкомітету за особливі досягнення в музиці була удостоєна народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно відсвяткувала 15 років на сцені.

Крім того, спеціальними нагородами були відзначені:

  • MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;
  • група Green Grey — за Вертикальний концерт Live In Kyiv;
  • Олег Винник — за масштабний онлайн-концерт на НСК «Олімпійський»;
  • група «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерти містами України;
  • компанія MOZGI Group — за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.


Нагадаємо, у березні було названо переможців Шевченківської премії 2021 року.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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