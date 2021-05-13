Названо лауреатів премії YUNA-2021, фото: PMG.ua

https://racurs.ua/ua/n154546-yuna-2021-nazvano-laureativ-nacionalnoyi-muzychnoyi-premiyi.html

Ракурс

Названо лауреатів ювілейної десятої Національної музичної премії YUNA-2021.

Церемонія оголошення відбулася 12 травня у київському палаці «Україна». Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Загалом було оголошено переможців у 17 номінаціях.

Також спеціальної премії від оргкомітету за особливі досягнення в музиці була удостоєна народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно відсвяткувала 15 років на сцені.

Крім того, спеціальними нагородами були відзначені:

MONATIK — за онлайн-мюзикл «Ритм»;

група Green Grey — за Вертикальний концерт Live In Kyiv;

Олег Винник — за масштабний онлайн-концерт на НСК «Олімпійський»;

група «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» — за автоконцерти містами України;

компанія MOZGI Group — за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.

Нагадаємо, у березні було названо переможців Шевченківської премії 2021 року.

Джерело: «Укрінформ»